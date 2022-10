Het treinverkeer bij Delft Campus aan de Forensenweg was maandagochtend tijdelijk gestremd. Een persoon was onwel geworden in de Sprinter richting Dordrecht.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar het station aan de Forensenweg om het slachtoffer bij te staan. Naast meerdere ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen.



De traumahelikopter is naast het station geland en medisch personeel is daarna ongeveer veertig minuten bezig geweest met het stabiliseren van het slachtoffer. De onwel geworden reiziger is daarna met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. De arts van het MMT is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.