In een woning aan de Maria Gouweloospoort is vannacht een schoorsteenbrand ontstaan. De brand in de zijstraat van de Burgwal was snel onder controle.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand kunnen blussen met een ramoneur. Dat is speciaal gereedschap om een schoorsteenbrand mee te doven. Ook was er een hoogwerker nodig om bij de brand te kunnen komen. Omdat er veel uitgaanspubliek op de been was in het centrum van Delft, werd een deel van de Burgwal enige tijd afgesloten. Er raakte niemand gewond bij de brand. Delft Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft