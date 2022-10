Een buurtkast is een kast die vaak gevuld is met gratis eten en drinken voor mensen die dat nodig hebben. Je vindt ze inmiddels ook in Delft aan de Maerten Trompstraat.

Buurtkastjes zijn bedoeld om mensen met een kleine portemonnee te helpen én voedselverspilling tegen te gaan. Voedingsmiddelen die je zelf niet gebruikt maar die nog wel goed zijn, kun je dan in een buurtkastje zetten. Iemand anders kan het zo gratis meenemen. Buurtkastjes in Delft Buurtkastjes duiken steeds vaker op. Volgens Stichting SoGoed, initiatiefnemer van de buurtkastjes, gaat het aantal kastjes in heel Nederland al richting de driehonderd. Benieuwd waar je ze vindt in Delft? Via Google Maps zoek je ze heel makkelijk op een kaartje. Er is één buurtkast in Delft en een in Rijswijk: Buurtkastje Maerten Trompstraat (Delft)

Buurtbloei Louis Bouwmeesterstraat (Rijswijk) Gratis menstruatieproducten Naast de buurtkastjes met levensmiddelen en soms ook toiletartikelen, zijn er MUP's. Dit zijn uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten, zoals maandverband. Wil je zelf een buurtkastje bestellen of een donatie doen aan de stichting? Dan kan dat via deze pagina.