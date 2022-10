Voor de vierde achtereenvolgende avond was het woensdagavond bal in de Delftse wijk Voorhof. Opnieuw werd een scooter in brand gestoken. Dit keer was het raak op het Arthur van Schendelplein.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de brand snel geblust. Het accupakket is door de brandweer in een bak gelegd, die gevuld is met water. Het ging deze keer om een deelscooter van het bedrijf CHECK. De politie doet onderzoek naar de verschillende brandstichtingen in de wijk.