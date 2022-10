Voor de derde avond op rij werd dinsdagavond een scooter in brand gestoken in de Delftse wijk Voorhof. Dit keer was het raak op een speelveldje langs de Multatuliweg.

De hulpdiensten werden rond 21.30 uur ingeschakeld. De vlammen waren snel onder controle, maar van de brandstichters ontbrak ieder spoor. De politie heeft in de wijk gezocht, maar voor zover bekend niemand aangetroffen.



Het was de derde avond op rij dat er een scooter in brand werd gestoken in de wijk.