Ook Oostenrijkers kunnen zich straks laten begraven in de Delftse schimmelkist. De Nederlandse startup Loop Biotech heeft een deal gesloten met een Oostenrijks uitvaartcentrum. De Delftse uitvinding wordt onderdeel van de eerste volledig natuurlijke begraafplaats in Wenen.

De Loop Biotech is een doodskist gemaakt van mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Doordat de kist, genaamd Living Cocoon, is opgebouwd uit een levend organisme is deze volledig afbreekbaar en daarom geliefd onder mensen die met hun begrafenis een zo klein mogelijke impact willen maken op het milieu.

Dankzij diverse grote investeerders kan de Loop Biotech nu op grote schaal worden geproduceerd. Zo zijn de makers een deal aangegaan met verzekeraar Dela. Nu gaat de Delftse uitvinding dus internationaal. "We zitten ook met andere partijen aan tafel om de Living Cocoon in meerdere landen aan te kunnen bieden. De hoge houtprijzen en meer interesse in milieuvriendelijke oplossingen voor begrafenissen maken het product relevanter dan ooit. Dat we inmiddels ook gebruikt mogen worden voor crematies maakt de vraag nog groter", zegt Bob Hendrikx, oprichter en uitvinder van de 'levende doodskist'.

"Dankzij Bestattung Wien kunnen we een eerste stap naar het buitenland maken, wat past in het groeiplan voor de komende maanden. Hopelijk wordt de levende kist straks wereldwijd de norm", aldus Hendrikx.