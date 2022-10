Het opruimen van de schade van de grote brand die zondag woedde op de woonboulevard aan het Leeuwenstein in Delft is maandag begonnen. Dat kan de komende periode voor overlast zorgen, schrijven burgemeester en wethouders van Delft in een persbericht.

De brand, die zondagmiddag uitbrak en pas in de loop van de nacht naar maandag geheel was bedwongen, heeft meerdere winkelpanden volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond. De exacte omvang van de schade is nog niet bekend.



Vanwege de rookontwikkeling kregen direct omwonenden zondagavond het dringende advies om hun woning tijdelijk te verlaten en werd ook een NL-Alert uitgestuurd. Ongeveer dertig omwonenden werden opgevangen in het stadskantoor, waar zij ontvangen werden door burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Frank van Vliet. De bewoners konden aan het eind van zondagavond terugkeren naar hun huizen.

Volgens de burgemeester heeft de brand 'een diepe indruk gemaakt op veel mensen, is duidelijk dat de schade groot is en zijn meerdere ondernemers hierdoor ernstig getroffen.'

Brandgeur

Uit metingen van de brandweer bleek dat er geen schadelijke stoffen aanwezig waren in de woningen en in het gebied eromheen. In de loop van de nacht is het sein 'brand meester' gegeven. De werkzaamheden hebben daarna nog geruime tijd geduurd. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gevonden en geblust. Het kan zijn dat omwonenden de komende tijd nog een brandgeur ruiken.