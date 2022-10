Station Delft is zondagavond ontruimd in verband met een brandmelding. Op beelden is te zien dat er sprake is van rookontwikkeling in de stationshal. Reizigers moeten buiten het station wachten tot er nadere informatie volgt.

De melding van de brand kwam iets voor 20.00 uur binnen bij de brandweer. Tegelijkertijd woedt op de woonboulevard op het Leeuwenstein in Delft een zeer grote brand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse op het station. Ze zijn met slangen naar binnen gegaan om de brand te blussen. De winkel waar de rookontwikkeling is ligt in het station. Buiten staan zo'n 70 reizigers te wachten. Tijdelijk mag niemand de stationshal betreden. Veel reizigers kunnen daardoor niet verder reizen en moeten afwachten tot de brandweer met meer informatie komt. Buiten het station hangt er een flinke brandgeur. Het is nog onduidelijk of dat door de brand in het station komt of de gelijktijdige brand in de meubelboulevard op het Leeuwenstein.