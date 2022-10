De brandweer is afgelopen nacht nog druk bezig geweest met een grote brand op een woonboulevard op het Leeuwenstein in Delft. Bijna twaalf uur lang waren de hulpdiensten bezig met het bestrijden van de vlammen. Vermoeide brandweerlieden werden zondagavond afgelost door collega’s.

Bij de woonboulevard brak zondagmiddag rond 16.45 uur brand uit in een pand van woonwinkel Jysk. Vijf minuten na de melding van de brand werd er al opgeschaald naar 'grote brand' en niet veel later ook naar 'zeer grote brand'. De rookwolken die uit de panden kwamen trokken over Delft, Den Haag en Rijswijk. Er werd een NL-Alert rondgestuurd in verband met de brand en naastgelegen winkels werden rap ontruimd.



Volgens woordvoerder Nick Möller van Jysk merkte het personeel de brand op in het magazijn. "Zij hebben meteen de brandweer gebeld. Voor zover ik weet kon iedereen wegkomen en zijn er gelukkig geen gewonden gevallen."

De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om de brand te blussen. Om bij de brandhaard te komen, moest 's avonds laat nog een sloopkraan worden ingezet. "Meerdere eenheden zijn afgelopen nacht afgelost om zo onze mensen rust te bieden", meldt een woordvoerder van de brandweer.

Rond 2.00 uur werd het sein brand meester gegeven en waren de vlammen eindelijk onder controle. Daarna zijn nog wat werkzaamheden verricht en om 4.30 uur, bijna twaalf uur nadat de brand uitbrak, konden de hulpdiensten inpakken.