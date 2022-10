Sportief Plus uit Delft, die sportactiviteiten organiseert voor senioren en mensen met een beperking, maakt kans op 50.000 euro van de Nederlandse Loterij. Met het geld willen ze een tweedaags festival voor gehandicapte sporters, hun verzorgers, mantelzorgers en begeleiders initiëren.

Het initiatief maakt met drie andere genomineerden kans om de Beweging Prijs van de Nederlandse Loterij te winnen. De prijs behelst 50.000 euro, waarmee ze hun droom kunnen waarmaken. Voor Sportief Plus uit Delft is dat dus een sportief feest voor G-sporters en hun omgeving. "Een tweedaags festival van sport en verbinding waar echt iedereen aan mee kan doen", zegt Axel Quist van Sportief Plus.

Met het festival hopen ze minimaal tweehonderd deelnemers te bereiken en ten minste dertig G-sportorganisaties met elkaar te laten kennismaken en samenwerken. Hij is blij met de nominatie. "Het is mooi om te merken dat de energie en passie die wij hebben voor kwetsbare doelgroepen waaronder mensen met een beperking ook door anderen herkend en erkend wordt".

Een jury bestaande uit nieuwslezeres Fien Vermeulen, zwemmer Pieter van den Hoogenband, journalist Hugo Borst, hoogleraar Marjan Olfers en voormalig politica Hedy d'Ancona bepalen wie de hoofdprijs wint. Andere kandidaten krijgen sowieso 5000 euro. Op 7 november wordt de uitslag bekendgemaakt.