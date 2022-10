Bij een steekincident in Papendrecht is vanochtend een 31-jarige man uit Delft gewond geraakt. Hij werd in zijn rug gestoken. De politie hield vier verdachten aan, onder wie het slachtoffer.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het bij het steekincident om een ruzie in de relationele sfeer. Wat er zich bij de flatwoning aan de Zernikelaan precies heeft afgespeeld, onderzoekt de politie. De verdachten worden gehoord. Het is onduidelijk hoe ernstig het letsel van het slachtoffer is. Enkele ambulances en politiewagens kwamen ter plaatse. Naast de man uit Delft werden een dertigjarige vrouw uit Den Haag, een 23-jarige Papendrechter en nog een vrouw van 24 aangehouden. Van die laatste verdachte was de woonplaats nog niet bekend. Agenten moesten moeite doen om twee van de verdachten aan te houden. Pas nadat gedreigd was met een taser, een stroomstootwapen, kwamen ze de auto uit waar ze in zaten. Delft Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Delft