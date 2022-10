Woningcorporaties gaan individuele meldingen van schimmelproblemen in Delftse woningen registreren. Daarnaast schakelen ze een onafhankelijk adviesbureau in om de oorzaak van vocht- en schimmelproblemen te vinden, verzekert wethouder Karin Schrederhof.

Delftse politici gaven Schrederhof bijna drie jaar geleden de opdracht om in kaart te brengen waar problemen door vocht en schimmel spelen in de stad. Met een motie drongen ze er bij haar op aan dat ze afspraken maakte met corporaties in de stad. Want leven in een schimmelwoning kan leiden tot flinke gezondheidsklachten.

Net voor de zomer kwam de wethouder in een brief aan de raadsleden terug op het plan: het was te lastig om de motie uit te voeren. Dat lag aan een gebrek aan geld en ambtelijke capaciteit in Delft om corporaties in de regio Haaglanden mee te krijgen.

De brief kwam Schrederhof eerder deze week op flinke kritiek te staan van politici van de SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft. De wethouder moet van hen meer doen om de schimmelproblematiek toch aan te pakken.

Ze maken zich zorgen om een toename van schimmelproblemen in Delftse woningen door hoge energieprijzen. Zo krijgen huurders van vochtige woningen vaak het advies om de ramen open te zetten en hun huis tegelijk te verwarmen om schimmel te voorkomen. De vrees bestaat dat mensen met een lager inkomen dat niet zullen doen om een torenhoge energierekeningen te voorkomen.

Schrederhof beloofde de politici eerder deze week dat er toch afspraken worden gemaakt met de corporaties en dat ze kijkt hoe Delftenaren beter kunnen worden geïnformeerd om schimmelproblemen te voorkomen. Voor de kerstvakantie moet ze aan de raadsleden laten weten hoe ze dat precies wil doen.