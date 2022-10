Vervoerder HTM maakt het passagiers makkelijker om met tram of bus te reizen. Reizigers die reizen op saldo kunnen behalve met hun ov-chipkaart vanaf vandaag ook in- en uitchecken met de contactloze betaalpas of creditcard - ook op een mobiel.

In steeds meer provincies en (stads)regio's is deze nieuwe betaalvorm in het openbaar vervoer beschikbaar. HTM is de eerste grote stadsvervoerder die het in- en uitchecken met de contactloze betaalpas introduceert. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke ov-bedrijven en Translink landelijk ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.

Reizen met een betaalpas werkt heel eenvoudig en precies hetzelfde als de ov-chipkaart. Een reiziger checkt bij de kaartlezer in met een contactloze betaalpas of creditcard, plastic of op een mobiel, en start de reis. Bij het verlaten van de bus of tram checkt de reiziger uit met dezelfde pas.

Maar let op: gebruik altijd hetzelfde pasje. Dus niet bij het inchecken de betaalpas en bij het verlaten van de bus of tram de creditcard. Een betaalpas/creditcard van plastic en een mobiele versie worden namelijk als twee afzonderlijke passen gezien, ook wanneer ze zijn gekoppeld aan dezelfde bankrekening. Verder is het van belang dat de pas altijd uit de houder wordt gehaald, zodat het apparaat de kaart goed kan lezen.