In de Delfste wijk Vrijenban zijn dit weekend brandjes gesticht. Zo werd een papiercontainer aan de Ternatestraat in brand gestoken. Dit nadat afgelopen week bekend werd dat het vreugdevuur bij de Brasserskade definitief niet meer doorgaat.

Twee rolcontainers gingen op zaterdag 8 oktober op de Brasserskade in vlammen op. Dit weekend waren een papiercontainer aan de Ternatestraat en een rolcontainer verderop in de Boeroestraat het doelwit. In beide gevallen was er veel rook te zien. De brandweer kwam om het vuur te blussen.

Volgens calamiteitensite District8 is het onrustig in de buurt nadat bekend werd dat het jaarlijkse vreugdevuur aan de Brasserskade niet meer terugkomt. Een tweede aanvraag voor een vergunning werd door de gemeente Delft afgelopen week afgewezen. 'Er is bij de Brasserskade dus geen vreugdevuur meer mogelijk, niet dit jaar maar ook niet in de toekomst', aldus de gemeente.

Ook een eerder verzoek werd eerder deze maand afgewezen. Op de locatie mocht geen vreugdevuur meer komen en de organisatie was 'onbetrouwbaar' volgens Delft.