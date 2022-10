Volgens getuigen is er zaterdagochtend een auto klemgereden door de politie op de Saaiwerkerstraat in Delft. De bestuurder van de wagen is aangehouden.

De politie reed het voertuig klem volgens getuigen. De bestuurder verzette zich, maar agenten wisten de man aan te houden. Waarom de bestuurder werd opgepakt, is vooralsnog onduidelijk.



Uit het voertuig kwam tijdens het rijden rook. De brandweer werd ingeschakeld om de wagen te controleren. "Nadat de brandweer het voertuig heeft gecontroleerd heeft de politie het voertuig doorzocht", meldt calamiteitensite District8. " Zij hebben onder andere het middenconsole opengebroken, op zoek naar een mogelijke verborgen ruimte."



In het voertuig werd niets strafbaars gevonden. Een berger heeft de wagen afgesleept