Delftse studenten die een waterstofvliegtuig willen ontwikkelen, krijgen daarbij steun van Airbus, een van de grootste vliegtuigbouwers ter wereld. Airbus gaat het onderzoek ondersteunen. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Bij waterstof komen geen stoffen vrij die slecht voor het milieu zijn.

Project Phoenix, heet het initiatief van AeroDelft. De studenten uit Delft hebben nu een Phoenix Prototype gemaakt, een conceptvliegtuig dat drie keer zo klein is als een gewoon vliegtuig. Het toestel kan met één kilo vloeibare waterstof zeven uur lang vliegen en ruim vijfhonderd kilometer afleggen, zeggen de studenten. De waterstof wekt elektriciteit op en die drijft de motoren aan, is het idee achter het vliegtuig. De studenten willen volgend jaar de eerste testvlucht uitvoeren.

AeroDelft wil binnenkort een toestel op ware grootte ontwikkelen, de Phoenix Full Scale. Daar zouden ook mensen in moeten gaan zitten. In 2024 of 2025 zou dat toestel voor het eerst moeten opstijgen.



Rob Postma, topman van Airbus Nederland, zegt woensdag in een verklaring: "We zijn vastberaden om klimaatneutraal vliegen waar te maken en geloven dat waterstof kansrijk is om dit voor elkaar te krijgen. Het is geweldig dat AeroDelft en een hele nieuwe generatie luchtvaartstudenten deze ambitie met ons delen."