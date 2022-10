Het project 'Woord & Draad' keert na twintig jaar terug naar Delft. Inwoners kunnen allemaal mee breien, weven of borduren aan een Delftse Jas of een Delfts Kleed.

In 2002 werkten 310 Delftse vrouwen tijdens het project 'Woord & Draad' samen aan een 'De Jurk van Delft'. Zij borduurden allemaal een gedeelte van deze jurk. Het was een manier om mensen te verbinden, kort na de moord op Pim Fortuyn.

Ook nu, na de coronaperiode, wil projectleider Marjet Roerink Delftenaren met elkaar verbinden en daarom wordt Woord & Draad weer nieuw leven ingeblazen. In oktober kunnen inwoners elke woensdag aansluiten om mee te werken aan een Delftse Jas. Morgen, op 12 oktober, weeft burgemeester Marja van Bijsterveld ook een stukje mee.

Het maakt niet uit of je ervaring hebt met weven, iedereen mag meedoen aan de workshop. Deelnemers leren de basis van het weven en je werkt met kleine lapjes mee aan de jas.

In november kan je meewerken aan het Delftse kleed. Inwoners kunnen een stukje stof, kleding of wol aanleveren en die samen met kunstenaar Bart Gorter op een groot weefgetouw inweven. "Wat je meeneemt, kan een deel van een kledingstuk zijn dat voor jou belangrijk is. Zoals een stukje trouwjurk, een deel van een stropdas, kussen of een knuffel. Al die stukjes textiel hebben een eigen verhaal. Met elkaar maken we zo het verhaal van Delft", zegt projectleider Roerink in een persbericht.

Daarna volgt op 20 november een theatervoorstelling met persoonlijke verhalen die tijdens de workshops verzameld zijn. Het project eindigt in maart 2023 met een grote tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft.