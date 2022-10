Twee betonnen delen van de toegangspoort van metaalhandel Geelhoed aan het Ambachtshof in Nootdorp zijn vrijdagmiddag op een containerwagen gevallen. De opstaande bak van de wagen ramde de poort bij het verlaten van het terrein. "De bestuurder is gelukkig ongedeerd gebleven."

De chauffeur was net vertrokken om metaal op te halen, maar had niet door dat zijn bak nog een meter omhoog stond. De wagen ramde bij het verlaten van het terrein de toegangspoort. Een flinke knal volgde en twee betonnen delen van de poort vielen op de wagen.



De schrik zit er goed in bij het bedrijf. "Het had helemaal fout kunnen aflopen, maar hij is er gelukkig ongedeerd gebleven", zegt René van Winkelen, directeur van Geelhoed Metaalhandel. "De bestuurder reed per ongeluk met zijn wagen tegen de poort omdat de bak nog een meter omhoog stond. We zijn blij dat de bestuurder goed de wagen uit is gekomen, maar we zijn erg geschrokken."



Een betonnen deel viel namelijk op het dak, vlak achter waar de bestuurder zat. De cabine deukte door de impact van de knal in, maar raakte de bestuurder gelukkig niet. Het andere deel viel op de opstaande bak.

De toegangspoort is door het ongeval compleet verwoest en de wagen heeft flinke schade. Met behulp van meerdere bergingswagens en andere hulptroepen wordt de toegangspoort van het bedrijf weer veilig gemaakt. Het bedrijf, dat dient als inlever- en ophaalpunt voor metaal uit de hele regio, is voor de rest van de dag gesloten. "De bedrijfswerkzaamheden zijn vandaag stilgelegd. We moeten nu vooral heel veel regelen en hopen maandag weer open te kunnen", zegt Van Winkelen.