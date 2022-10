De regenboogschildering op het elektriciteitskastje aan de Westvest in Delft is weer hersteld. Een paar weken geleden werd het kunstwerk beklad. Kunstenaar Barbara Termorshuizen heeft de woorden 'equality' en 'diversity' weer teruggespoten, met voor de zekerheid ook een extra anti-graffiti-laag erop.

Het elektriciteitskastje op dit drukke punt in de stad werd afgelopen zomer op opvallende wijze beschilderd naar aanleiding van een motie die is aangenomen door de gemeenteraad. De strekking van die motie was een oproep om meer aandacht te besteden aan Artikel 1 ('Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan') van de Nederlandse Grondwet en aan de lhbtiq+-gemeenschap in het bijzonder.

Kunstenares Barbara Termorshuizen gaf twee elektriciteitskastjes kleur door die twee thema's erop te verwerken. "Artikel 1 zorgde best voor heftige reacties, toen ik ermee bezig was", zegt Termorshuizen. "Er waren heel veel positieve reacties. Een jongen stapte bijvoorbeeld speciaal van z'n fiets af en zei dat hij hier zó blij mee was. Maar ik heb ook hele discussies moeten voeren met mensen over de woorden die ik op het kastje aan het schilderen was. Wat mij betreft is het prima om deze discussie met elkaar te voeren. Maar dan wel graag op een andere manier dan door het kunstwerk te bekladden."

Nu de regenboogschildering aan de Westvest weer in ere is hersteld, wordt volgende week zaterdag, 15 oktober, een stoepkrijtactie gehouden. Kinderen kunnen rondom het kunstwerk vanaf 15.00 uur hun eigen tekening maken die op enigerlei wijze ook iets te maken heeft met Artikel 1 van de Grondwet.