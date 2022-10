Een winkeldief heeft gistermiddag medewerkers van de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan bedreigd met een vuurwapen.

De man kwam rond 17.40 uur de supermarkt binnen. Volgens de politie had de man eerder die dag producten gestolen in de zaak en moest hij van de medewerkers meelopen om bevraagd te worden. 'De man begon hierop te schreeuwen en bedreigde de medewerker met een vuurwapen', meldt de politie. De man rende vervolgens de zaak uit in de richting van de visboer.



De politie is op zoek naar hem en roept getuigen op om zich te melden. De man heeft zwarte korte dreadlocks, een neuspiercing met een zilveren/goudkleurige ring en droeg een zwart bomberjack.