Het was geen feestelijke Dierendag voor Wildopvang Zuid-Holland gisteren: op 31 december sluit de opvang de deuren, is op de website te lezen. Financiële problemen en politiek gesteggel hebben de opvang de das omgedaan.

Meer dan veertig jaar heeft de opvang in Delft bestaan, maar nu houdt de opvang voor onder andere vogels, egels en konijnen het dan toch echt voor gezien. Op Facebook regent het teleurgestelde reacties. De reden voor de sluiting is nu vooral de stijging in de kosten voor onder andere energie, voer, huur en personeel. Daarnaast zou de regelgeving van de gemeente het de opvang steeds moeilijker hebben gemaakt.

'In mei kregen we daar bovenop nog te maken met een brute inval van de NVWA waarbij onze medewerkers als criminelen zijn verhoord. Nu, na vijf maanden, is nog steeds niet bekend óf en zo ja welke, sancties de NVWA op gaat leggen. Ook dit drukt psychisch zwaar op ons', is op de website van de opvang te lezen. De inval zou te maken hebben gehad met de vogelgriep. Ook dit zou hebben bijgedragen aan de uiteindelijke sluiting van de opvang.

Vanaf volgende week worden er geen nieuwe dieren meer opgevangen, maar de dieren die er al zitten worden verzorgd tot ze zijn aangesterkt. 'Geen dier zal komen te lijden onder deze beslissing', belooft de opvang. Wanneer mensen onverwachts toch met een dier voor de deur staan, wordt gekeken bij welke opvang in de buurt het dier terecht kan.