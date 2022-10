Eindelijk krijgt het prominente Huis van Delft de kleur die het moet hebben: Delfts blauw.

'Amsterdam heeft zijn grachten, Rotterdam zijn Markthal, Den Haag zijn paleizen en Delft zijn Blauw', staat het 'cadeautje aan de stad' van de Delftse multimiljonair Chris Oomen omschreven op de website. Wie het prominente Huis van Delft aan de Coenderstraat (pal naast Station Delft) van een afstandje bekijkt, zal er direct de gevels van Oudhollandse grachtenpanden in herkennen.

Maar de zogenaamde parel van de architectuur leek tot eerder deze week een beetje grauwig. Dat was nu net niet de bedoeling, gaf Oomen eerder aan deze krant toe. Door de donkere tegels had het gebouw niet de wowfactor die het moest hebben. De donkere tegels op het statige pand worden daarom de komende tijd vervangen door lichtere exemplaren. Zo verandert de tint aan de buitenkant van het Huis van Delft langzaam in de kleur die het echt hoort te hebben. Delfts blauw dus.