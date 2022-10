Het TU Delft Science Centre organiseert zondag 30 oktober weer een gratis familie-evenement. Kinderen tot twaalf jaar kunnen tijdens de Science Day een kijkje krijgen in de wereld van wetenschap en techniek.

Het programma is gevarieerd. Zo kun je Virtual Reality ervaren, zijn er Mad Science Shows met spectaculaire proefjes en kan je je eigen robotje laten testen in de robotdierentuin. Daarnaast zijn er talloze gratis workshops en is het mogelijk om het spel Pong op een enorme schaal te spelen.

Het TU Delft Science Centre is verhuisd naar de nieuwe locatie in het hart van de TU Delft Campus, aan de Van der Burghweg 1. Tijdens de Science Day openen ook andere locaties de deuren, zoals het Stevinlab, waar constructies worden getest op de bestendigheid tegen aardbevingen, de Dream Hall, waar studenten innovaties ontwikkelen en de Green Village, waar wetenschappers een duurzaam dorp voor de toekomst bouwen.

De Science Day is volledig gratis, maar bezoekers moeten van tevoren wel een ticket reserveren. De deuren zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.