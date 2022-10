De brand begon in een kas op de grens van Delft en Delfgauw, maar sloeg al snel over op omliggende kassen en schuren. Het is niet bekend waardoor de brand kon ontstaan en of er mensen gewond zijn geraakt. Wel meldt de brandweer dat er dieren aanwezig waren in de kassen.

Het zou gaan om zowel grote als kleine huisdieren. Een dierenarts heeft alle dieren bekeken en deze de nodige medicatie toegediend. Brandweereenheden uit Delft, Pijnacker-Nootdorp, De Lier, Wateringen, Den Hoorn, Honselersdijk, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Laak konden de vlammen rond middernacht volledig doven.