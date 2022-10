Lurkend aan een lachgasballon racete een 26-jarige man vanmiddag door Delft. Er volgde een kilometerslange achtervolging waarin de man met zijn huurauto meerdere voertuigen raakte en voetgangers maar net opzij konden springen.

Een getuige zag dat de man in zijn auto op een parkeerplaats aan de Voorhofdreef met de J.J. Slauerhofflaan lachgas gebruikte. Agenten die op de melding afkwamen, zagen de auto rijden en gaven de bestuurder een stopteken, maar de man weigerde te stoppen. Hierop volgde een achtervolging.



Inhalerend uit een ballon vertoonde hij volgens de politie 'zeer gevaarlijk rijgedrag'. Op filmpjes is te zien dat hij tegen het verkeer in over rotondes reed, en dat overstekende voetgangers maar net konden wegspringen. Toch is niemand gewond geraakt.

Na een kilometerslange achtervolging van ruim een kwartier konden agenten de man in de witte huurauto op de Rotterdamseweg in Delft klemrijden. 'Agenten waren bij zijn aanhouding uiteindelijk genoodzaakt om het stroomstootwapen in te zetten', meldt de politie. In het voertuig van de 26-jarige bestuurder zonder vaste woonplaats zijn flessen lachgas gevonden. 'Deze zijn in beslag genomen.'

De man zit nu nog vast en zijn rijbewijs is door de politie ingevorderd. 'Er is een bloedproef bij hem afgenomen, omdat hij wordt verdacht van het rijden onder invloed.'

Bij de achtervolging raakten twee politieauto's beschadigd. Meld je als jouw voertuig tijdens deze 'dollemansrit' is vernield, roept de politie op. 'Ook komen wij graag in contact met getuigen die bijvoorbeeld plots opzij moesten springen, om niet door deze witte auto aangereden te worden.'