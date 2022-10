Een bestuurder van een huurauto is zondagmiddag aangehouden na een politieachtervolging door Delft. Tijdens de aanhouding is door de politie een taser ingezet. In de auto werden flessen lachgas aangetroffen.

De man werd op de Rotterdamseweg in Delft klemgereden door meerdere politieauto's. Dit gebeurde nadat de politie was afgekomen op een melding van een man die op een parkeerplaats lachgas aan het gebruiken zou zijn in een voertuig. De persoon weigerde vervolgens een stopteken en sloeg op de vlucht. Na de arrestatie haalde de politie minstens vier flessen lachgas uit de elektrische deelauto.