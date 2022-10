Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Honselersdijk. De bestuurder, een 36-jarige man uit Maassluis, botste met zijn motor tegen een auto op de Westlandroute.

Het verkeersongeluk gebeurde omstreeks 16.30 uur. De motorrijder reed in de richting van Wateringen toen het verschrikkelijk misging. Volgens calamiteitensite Regio15 schoot de motor de middenberm in, waarna hij in botsing kwam met twee auto's die in tegenstelde richting reden. Door de klap van de botsing brak de motor doormidden.

Vanwege de ernst van de verwondingen van de man rukten de hulpdiensten massaal uit. Onder meer twee ambulances, een traumahelikopter en het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. Ondanks de inzet is de motorrijder ter plekke overleden.

De forensische opsporing Verkeer doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Aan getuigen van het ongeluk wordt slachtofferhulp aangeboden. De Westlandroute is door het onderzoek nog enkele uren afgesloten.