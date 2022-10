Het samenscholingsverbod in en rondom winkelcentrum Parade in Nootdorp is opgeheven. De maatregelen tegen jongerenoverlast hebben het juiste effect gehad, zegt het gemeentebestuur. Het cameratoezicht in het gebied blijft wel actief.

Er is nog wel jongerenoverlast, maar is geen sprake meer van 'ernstige overlast en openbare ordeverstoringen door jongeren uit rivaliserende jeugdgroepen', aldus gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het samenscholingsverbod werd ingesteld na een melding van een schietincident in juli in het centrum van Nootdorp. Dit wordt nu opgeheven omdat de maatregel een grote impact heeft op de inwoners en bezoekers van het winkelcentrum. 'Het is niet meer proportioneel deze maatregel te verlengen'. Wel willen burgemeester Björn Lugthart, politie en Openbaar Ministerie, samen de driehoek genoemd, het cameratoezicht verlengen met een maand. Zo worden de maatregelen 'geleidelijk' afgeschaald. 'Met cameratoezicht kan de politie goed blijven monitoren of er groepsvorming van jongeren, behorend tot de doelgroep, plaatsvindt. Als het nodig is, kan de politie op tijd optreden om eventuele openbare ordeverstoringen te voorkomen. Intussen wordt de groepsaanpak op de groep(en) verder uitgevoerd en verwachten we daar binnenkort de eerste effecten van te zien', schrijft de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het kantoor dat tijdelijk is ingericht op de Markt 55a blijft ook de komende tijd nog open op woensdagen van 09.30 tot 15.30 uur. Daar kunnen inwoners binnenlopen om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en politie. Een aparte afspraak maken op andere tijdstippen is ook mogelijk.