Twee fietsers zijn gisteravond hard op elkaar gebotst op het Aan Het Verlaat in Delft. Eén fietser raakte daarbij zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur. Een fietser kwam uit de Delftse Hout, terwijl de ander er juist naartoe reed. Het is niet duidelijk waardoor de twee op elkaar botsten. Beide fietsers raakten gewond en moesten vervoerd worden naar een ziekenhuis. Naast de ambulance werd ook het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen. Een van de slachtoffers is met spoed vervoerd naar het HMC Westeinde in Den Haag.