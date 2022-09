De actie van Sandra Heuvelman om tochtslangen te breien en haken voor buurtgenoten met slecht geïsoleerde huizen slaat aan. De bewoonster van de Delftse wijk Buitenhof zegt de afgelopen dagen te zijn benaderd door tal van mensen uit het land die in hun stad een dergelijke actie op touw willen zetten.

"De hulpactie in Delft is kleinschalig omdat ik het met mijn normale baan moet combineren", zegt ze. "Mijn diepere hoop was dat het navolging elders zou krijgen en dat lijkt te gebeuren. Iedereen die ermee aan de slag wil, kan bij mij het projectplan en breipatroon opvragen."

Via LinkedIn stuitte Sandra Heuvelman enkele weken geleden op de site van de Haëlla Stichting in Den Haag. Dat is een fonds dat bij kleinschalige projecten tegen armoede helpt om 'idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken'. Haar plan om voor buurtgenoten gratis tochtslangen te maken, kon rekenen op een startkapitaaltje van de stichting. Gesponsord door een wolwinkel in Pijnacker maakt zij nu met een groepje vrijwilligers 80 tochtslangen.

Veel media-aandacht

Na een artikel in deze krant besteedde ook RTL aandacht aan het initiatief en is ze benaderd voor het programma Hart van Nederland. "Ik wist niet dat zo'n kleine actie op zoveel aandacht kon rekenen", zegt Heuvelman bescheiden. "Hart van Nederland wilde dat we met 20 breiers bij elkaar kwamen, maar zo groot is ons groepje bij lange na niet."