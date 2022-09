Een Delftse tiener die zelf bijna werd doodgestoken in een drillrapruzie tussen groepen uit Den Haag en Delft, belandt mogelijk zelf in een jeugdgevangenis. Justitie denkt dat hij een rivaal stak en op een ander moment een vuurwapen op zak had.

De groepen daagden elkaar al langer uit via Snapchat tot een gewapende ontmoeting. Zeven tegen zeven, is de afspraak. Het broeide al langer tussen de drillrapgroepen, die rappen over geweld, drugs en messen, SK6 (Den Haag) en ZQ uit Delft. Die 6 mei 2021 komt het conflict tot een gewelddadige uitbarsting.

De nu vijftienjarige tiener uit Delft wordt in de Thijssestraat in Laakhaven-West door zeven concurrenten opgejaagd en omsingeld. Buiten het zicht van de camera's wordt de tiener neergestoken. Hij raakt ernstig gewond aan zijn oor, lever en longen. De zeven jongeren vluchten weg. Justitie vermoedt dat het slachtoffer niet ouder dan veertien jaar was geworden als de ambulance er niet zo snel was geweest.

Vuurwapen

Onschuldig is hij volgens justitie zeker niet. Die verdenkt de jongen ervan dat hij een tegenstrever stak. Bovendien wordt hij afgelopen januari met een vuurwapen op zak opgepakt. Het OM eist 300 dagen jeugddetentie, waarvan 155 voorwaardelijk. Ook wil het dat de rechter bijzondere voorwaarden oplegt, namelijk onder andere een contactverbod met leden van de rivaliserende groep en de behandeling bij een instelling.

De steekpartij is aanleiding voor een nóg gewelddadiger incident, later die avond aan de Rijswijkseweg. Daar wordt de zeventienjarige Myron, die bij de eerdere steekpartij was, als vergelding voor de eerdere steekpartij op straat neergestoken. Niet veel later overlijdt hij daar aan zijn verwondingen. De verdachten in die zaak moeten zich vanaf 18 oktober voor de rechter verantwoorden.