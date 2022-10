Delft trekt zes miljoen uit voor het opknappen van het riool en de openbare ruimte in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Met het geld komt er in de wijken meer plek voor groen, sporten en ontmoeten.

Het rioolstelsel in Voorhof, Buitenhof en Tanthof is verouderd en is toe aan vervanging. Het huidige gemengde riool, dat bestaat uit één buis, maakt plaats voor een gescheiden riool, dat bestaat uit twee buizen. Hiermee worden huishoudelijk afvalwater en het hemelwater voortaan gescheiden afgevoerd. Ook kan via dat systeem de hoeveelheid water na zware regenval beter worden afgevoerd. 'Zo wordt voorkomen dat het riool overloopt en straten overstromen', schrijft de gemeente Delft in een persbericht.

Met de 6 miljoen euro wordt ook de buitenruimte aangepakt, zo komt er meer ruimte voor groen, sport en ontmoeten, zegt wethouder Frank van Vliet. Ook wordt de verkeersveiligheid aangepakt. Straten worden anders ingericht, met meer prioriteit voor fietser en voetganger en wordt de openbare verlichting verbeterd.

De gemeente wil bewoners in een vroeg stadium betrekken bij de plannen voor hun wijk. Zo kunnen inwoners van Voorhof-Zuid Oost in de Delft Bouwapp aangeven wat ze graag willen houden of juist anders willen.