Een vrouw, die haar vuilniszak wilde weggooien, keek gek op toen er ineens hard gemiauw uit de ondergrondse container aan het Westeinde in Delft kwam.

Ze schakelde de brandweer in om het dier uit z'n benarde situatie te redden. Een sleutel van de container was niet voorhanden, dus heeft de brandweer de container open geboord en daarna het deurtje met een breekijzer opengebroken.



Ze keken in de ogen van een bange kat, die met behulp van een stok uit de container kon worden gehaald. De dierenambulance gaat het dier onderzoeken en kijken of de eigenaar te achterhalen valt.



Hoe de kat in de ondergrondse container terecht kon komen, is vooralsnog onduidelijk.