Welkom bij het Nationaal Drugsdebat van NU.nl. Op 14 november kun je op ons reactieplatform NUjij met de rest van Nederland en diverse deskundigen discussiëren over bijvoorbeeld de wietproef, het legaliseren van harddrugs en de toenemende drugscriminaliteit.

Hoe werkt het?

Het debat is opgebouwd uit drie stellingen. Over elke stelling kan een uur gediscussieerd worden. Op 14 november starten we om 12.00 uur met de eerste stelling en om 15.00 uur is het debat klaar.

Bij elke stelling kun je praten met experts die aan het debat deelnemen en onze redactie zal zo veel mogelijk vragen proberen te beantwoorden.

De stellingen Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan criminaliteit in de drugswereld en moeten daarom ook worden aangepakt.

Soft- en harddrugs zouden moeten worden gelegaliseerd.

De Nederlandse politie kan de war on drugs nog winnen.

Hoe kan ik deelnemen aan het debat?

Binnenkort komen er drie uitlegvideo's online die achtergrondinformatie bij de stellingen geven. Op die manier kun je je goed voorbereiden op een inhoudelijke discussie. Alle uitlegvideo's zullen we op NU.nl/debat delen.

Waarom een debat?

Mensen vormen online steeds sneller hun mening, maar doen dat vaak op basis van eenzijdige informatie op sociale media en ongenuanceerde meningen van anderen. Op NUjij worden alle reacties van tevoren gelezen zodat onder elk artikel een genuanceerde discussie kan ontstaan die inzicht geeft in alle kanten van het verhaal.

Discussies richten zich nu vaak op een artikel met een specifiek onderwerp. Tegelijkertijd zien we dat er bredere maatschappelijke onderwerpen zijn die veel mensen raken. Het zou goed zijn als meer mensen daarover zouden debatteren dan alleen politici en deskundigen. Zo'n discussie kan zorgen voor nieuwe inzichten en helpt jou hopelijk nog beter een mening te vormen.

Waarom drugs?

De Nederlandse politie ziet de drugscriminaliteit in bijvoorbeeld Amsterdam toenemen, er overlijden steeds meer mensen als gevolg van drugsgebruik en inwoners van zuidelijke provincies kampen met drugsoverlast.

Tegelijkertijd blijft Nederland koploper in bijvoorbeeld het gebruik van xtc en wordt de omzet van de Nederlandse drugshandel geschat op bijna 19 miljard euro per jaar.

In de nabije toekomst zal het bovendien een onderwerp van gesprek blijven. Het kabinet maakte onlangs nog bekend honderden miljoenen in de bestrijding van drugscriminaliteit te steken en de wietproef gaat pas in 2021 van start.

Wat is NUjij?

NUjij is ons reactieplatform waar onder artikelen een gesprek of discussie over het nieuws kan plaatsvinden. Ook is NUjij de plek om te communiceren met en vragen te stellen aan redacteuren. Elke maand worden er zo'n 150.000 reacties geplaatst. Op NUjij kun je op een veilige manier discussiëren met anderen, vragen stellen en krijg je inzicht in andermans mening.

Dit zijn de deelnemers aan het fysieke debat

Don Ceder Ceder groeide op in de Bijlmer, heeft zijn eigen advocatenkantoor en is fractievoorzitter van de Amsterdamse afdeling van de ChristenUnie. In 2018 stond hij op de lijst '30 under 30 Europe' in de categorie Recht & Wetgeving van Forbes.

De overige deelnemers worden later bekendgemaakt.

