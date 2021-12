Het maatschappelijke thema polarisatie staat donderdag centraal op NU.nl. Aan de hand van verschillende stellingen bieden we jullie de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan. Reageer op de stelling en praat mee op ons reactieplatform NUjij.

De afgelopen periode kwamen verschillende leden van Forum voor Democratie (FVD) negatief in het nieuws vanwege hun uitspraken. Zo zei FVD'er Pepijn van Houwelingen in een verhit debat tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: "Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen!" Sjoerdsma voelde zich bedreigd door deze uitlating.

Tweede Kamerleden en ministers hebben zogeheten 'parlementaire immuniteit'. Dat wil zeggen dat zij niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor wat zij in de Tweede Kamer zeggen.

Wat vind jij: moeten politici uit hun ambt kunnen worden gezet als zij anderen bedreigen, ook wanneer dit in de Tweede Kamer gebeurt? Of is het juist goed dat zij alles kunnen zeggen, en dat er zoiets als parlementaire immuniteit bestaat?

Reageer op ons reactieplatform NUjij op de volgende stelling: