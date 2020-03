De Willem Podcast Is Van Laarhoven slachtoffer van ons troebele drugsbeleid? Slideshow Infographic Video Na zijn helse verblijf in de gevangenis van Bangkok moet coffeeshophouder Johan van Laarhoven nu in Nederland terechtstaan voor witwassen. Ondertussen gaan in Den Haag stemmen op voor vergaande drugslegalisatie. Misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink praten met documentairemaker Jos Slats over de dubbele aard van het drugsbeleid in ons land.