Podcast De Boordradio Red Bull 'gewoon' ouderwets snel op Suzuka

Red Bull was zichzelf niet in Singapore, maar de problemen met de auto lijken slechts eenmalig te zijn. Op Suzuka moet de bolide van Max Verstappen weer als vanouds gaan domineren, zeggen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze vooruitblik op de Grand Prix van Japan.

Klik op het blok hierboven om de podcast te starten.

De Boordradio gaat het theater in

Op maandag 27 november, een dag na de Grand Prix van Abu Dhabi, wordt De Boordradio opgenomen in het AFAS Theater in Leusden. En jij kan erbij zijn.

Bas, Joost, Patrick én Ho-Pin blikken uitgebreid terug op het recordseizoen van Max Verstappen, praten over hun eigen ervaringen op het circuit en gaan het gesprek met luisteraars aan. Ook bespreken ze de laatste ontwikkelingen in de sport.



Tickets voor de theatershow kosten 32,25 euro. Dat is inclusief gratis drankjes en een parkeerplek. Kaarten zijn hier te koop en meer informatie over het event vind je hier.

Volg De Boordradio Abonneer je op De Boordradio en krijg een melding als een nieuwe podcast online staat Blijf met meldingen op de hoogte

Vragen?

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl. Je kunt ook reageren via NUjij of Twitter.

Je kunt je ook gratis abonneren op de De Boordradio-podcast. Abonneren op de podcast kan via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast of een andere podcastapp.

Abonneer je via Spotify

GP-spel

Denk jij meer verstand van Formule 1 te hebben dan Joost, Patrick, Ho-Pin en Bas? Doe mee aan het het leukste GP-managerspel van Nederland! Daag de mannen en de rest van de luisteraars uit in de subleague van De Boordradio. Zoek onder 'vriendenleagues' op De Boordradio en meld je aan!