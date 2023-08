Podcast De Boordradio 'Het is vernietigend wat Verstappen bij Pérez doet'

Het is geen verrassing dat Max Verstappen zijn teamgenoot Sergio Pérez in de kwalificatie heeft verslagen, maar de manier waarop is weer heel bijzonder. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter blikken vanuit Zandvoort terug op de kwalificatie.

