Sergio Pérez staat door de zege in Monaco nog 'maar' vijftien punter achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Het is een enorm luxeprobleem voor Red Bull, maar het zal de situatie bij toekomstige races minder makkelijk maken. Desondanks zal Verstappen altijd de nummer één zijn, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Ho-Pin Tung, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Monaco.

