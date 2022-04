Er stond dit weekend geen maat op de dominante Max Verstappen op Imola. Na wat updates van Red Bull Racing vond Verstappen de juiste afstelling op het Italiaanse circuit. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter blikken in deze aflevering terug op de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kan reageren via NUjij of Twitter.

Je kunt je ook gratis abonneren op de De Boordradio-podcast. Dat kan via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcast-app.

Denk jij meer verstand van Formule 1 te hebben dan Joost, Patrick, Ho-Pin en Bas? Doe mee aan het het leukste GP-Managerspel van Nederland! Daag de mannen en de rest van de luisteraars uit in de subleague van De Boordradio.