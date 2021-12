In dit jaaroverzicht van podcast De Boordradio wordt alles besproken rondom de legendarische titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Van de controverse in Abu Dhabi en het geluk bij Mercedes tot de crash op Silverstone en een woedende Toto Wolff. Je hoort Ho-Pin Tung, Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.