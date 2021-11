Het is dat Lewis Hamilton in absolute bloedvorm was, anders had Mercedes een heel lastig weekend kunnen hebben. Na afloop van de hoofdrace liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich toch nog even gaan over alle frustraties in Interlagos. Waarom die uitspraak ongepast was, hoor je in deze podcast. F1-experts Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Ho-Pin Tung praten met Bas Scharwachter over de Grand Prix van Brazilië.