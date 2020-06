In De Boordradio praten we je bij over het laatste Formule 1-nieuws. Je hoort experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke in gesprek met NUsport-presentator Samantha van Wijk.

De Formule 1 heeft dinsdag een kalender met de eerste acht races van 2020 gepresenteerd. Zoals verwacht begint het seizoen met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk op 5 en 12 juli.

Reageer

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen via podcast@nu.nl of volgen op Twitter. Laat op Apple Podcasts ook een reactie achter over de aflevering en abonneer je op ons zodat je niets hoeft te missen.