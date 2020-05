Sebastian Vettel rijdt in 2021 niet meer voor Ferrari. Het contract van de 32-jarige Duitser wordt niet verlengd. In de NU.nl Formule 1-podcast De Boordradio bespreken NU.nl verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke samen met presentator Samantha van Wijk deze ontwikkeling in de Formule 1.

