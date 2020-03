In De Boordradio praten we je bij over het laatste Formule 1-nieuws. Je hoort experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke en de presentatie is in handen van Samantha van Wijk.

De coureurs laten de testweken in Barcelona achter zich en maken zich klaar voor de eerste race van het seizoen: het Albert Park Street Circuit in Melbourne. Wat kun je straks verwachten op basis van de eerste 'resultaten'? Welk team lijkt alles op orde te hebben en hoe zit het nou met dat nieuwe stuursysteem van Mercedes?

