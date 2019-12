Van spektakel was weinig sprake tijdens de laatste race van het Formule 1-seizoen. In Abu Dhabi won Lewis Hamilton. Max Verstappen werd tweede en Leclerc derde, al was het voor de Monegask nog even spannend vanwege een brandstofovertreding bij Ferrari. Je wordt bijgepraat in een nieuwe aflevering van De Boordradio.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke en Joost Nederpelt en presentator Daan Smink.



