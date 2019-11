Max Verstappen vertrok in Brazilië vanaf poleposition. Er volgde een spectaculaire race met meerdere inhaalmanoeuvres van de Nederlander. Lewis Hamilton had het lastig en kwam uiteindelijk nog in botsing met Alexander Albon. Verder was het ook zeker niet de dag van Ferrari; Sebastian Vettel en Charles Leclerc botsten met elkaar en vielen beiden uit. We bespreken het allemaal in een nieuwe aflevering van De Boordradio.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke en Joost Nederpelt en presentator Daan Smink.



