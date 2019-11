We zitten weer in een Grand Prix-week. Zondag wordt er geracet in Brazilië, een land dat een grote Formule 1-geschiedenis heeft. In deze editie van De Boordradio komen enkele memorabele momenten langs en blikken we vooruit op de kansen van Max Verstappen.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke en Joost Nederpelt en presentator Daan Smink.



Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen via podcast@nu.nl of volgen op Twitter.