Lewis Hamilton wist op het Circuit of the Americas zijn zesde wereldkampioenschap te verwezenlijken. Op het einde werd het nog even spannend of er een inhaalactie van Max Verstappen zou komen op Hamilton, maar door een gele vlag bleef die actie uit. Verder heeft de opmerking van Verstappen over 'valsspelen door Ferrari' veel stof doen opwaaien bij de Italiaanse renstal. Je hoort het allemaal in een nieuwe aflevering van De Boordradio.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke en Joost Nederpelt en presentator Daan Smink.



