In deze editie van De Boordradio blikken we vooruit op de Grand Prix van Singapore die komend weekend op het programma staat. Verder bespreken we het Formule 1-nieuws en praten we over de stoelendans: welke stoeltjes voor volgend jaar zijn nog niet bezet?

Afgelopen weekend was er geen race, maar deze week is er wel een nieuwe De Boordradio op NU.nl. Daarin hebben we het over de contracten voor volgend seizoen. Zo weten we inmiddels zeker dat Nyck de Vries in 2020 niet in de koningsklasse rijdt. Verder zijn er verregaande ideeën over de kwalificatie en hebben we het in het 'technische moment' nog even kort over de motorproblemen van Max Verstappen op Monza.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke, Joost Nederpelt en presentator Julien Dom.

